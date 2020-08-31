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понедельник, 31 августа 2020 16:10

Российскую вакцину испытают на венесуэльцах

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Российскую вакцину испытают на венесуэльцах
Узурпатор Николас Мадуро / Getty Images

Диктатор Николас Мадуро призвал венесуэльцев записываться в волонтеры, чтобы испытать на себе российскую вакцину против коронавируса.

Россия первой в мире заявила 11 августа, что изобрела вакцину против Covid-19. Но в международных экспертов большие сомнения, что она безопасна и прошла необходимые испытания. Нелегитимна власть в Каракасе, которая получает миллиарды долларов помощи от Москвы, заявила, что проведет необходимые испытания на своих жителях. Об этом пишет ВВС.

"Первый, кто испытает на себе вакцину, буду я. Планирую показать личный пример", - заявил Мадуро.

Российские ученые заявили, что ранние испытания вакцины были успешны. Хотя не было проведено широкого испытания с участием тысяч испытуемых, чтобы она прошла окончательное одобрение.

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"10 дней назад Венесуэла предложила России 500 первых добровольцев для испытания", - заявил нелегитимный министр охраны Венесуэлы Карлос Альварадо.

Непризнанная Украиной власть в Каракасе заявила, что предложила также китайцам и кубинцам присылать свои вакцины для испытания.

Все страны ЕС, США и практически все государства обеих Америк, а также Украины признают президентом спикера парламента Хуана Гуайдо. Национальная ассамблея - единственный орган, который контролирует оппозиция. 11 января 2019-го парламент объявил исполняющим обязанности президента Гуайдо, а Мадуро узурпатором.

В Венесуэле зафиксированы около 50 тыс. случаев коронавируса и 381 смерть - значительно меньше, чем в других странах региона. Однако эпидемиологи говорят, что цифра ни о чем не говорит, ведь в стране практически не тестируют на Covid-19. Власть узурпатора Мадуро стигматизирует и обвиняет больных в том, что они вернулись из-за границы и распространяют вирус.

В Венесуэле сложная экономическая ситуация, поэтому многие жители эмигрировали в соседние страны или ездят туда на работу.

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