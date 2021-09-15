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среда, 15 сентября 2021 20:43

Российского шпиона посадили на три года

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Российского шпиона посадили на три года
В Швеции мужчина передавал секретную информацию российским дипломатам. Фото: Pexels

В Швеции на три года посадили российского шпиона.

Мужчина продавал сотруднику посольства РФ секретную информацию от компании-производителя грузовиков Scania, сообщает Reuters.

Он регулярно получал наличные во время встреч с представителем посольства. Мужчину задержали во время одной из таких встреч. Тогда российский дипломат передал $3360.

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Задержанный работал консультантом в Volvo Cars в 2016 - 2017 годах и в Scania в 2018 и 2019 годах.

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 43-летнего поляка, который шпионил в пользу России. Он предоставлял спецслужбам России информацию о военных организаций и гражданах Польши.

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