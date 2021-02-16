Российского пропагандиста Соловьева забанили в новой соцсети

Российского пропагандиста Владимира Соловьева заблокировали в новой соцсети Clubhouse "за потенциальное нарушение доверия и безопасности правил сервиса".

Ведущий телеканала "Россия-1" хотел провести на площадке прямой эфир, но комнату с названием "Почему не взлетела квир революция в РФ?", которую он создал, забанили в сети еще до начала вещания, пишет "Медуза".

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В Twitter Соловьев назвал ситуацию смешной и заявил, что она якобы показывает "ценность свободы слова" на американской площадке.

Администраторы Clubhouse указали, что ограничения инициировали сами пользователи. На аккаунт пропагандиста подали 4 млн жалоб.

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Clubhouse в прошлом году создали разработчики программного обеспечения Alpha Exploration Co, предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет. Особенностью Clubhouse является то, что пользователи общаются там только аудиосообщениями. Чтобы быстро зарегистрироваться, нужно получить приглашение от уже подтвержденного пользователя. Сервис доступен только для операционной сети iOS.

Работникам компании Facebook дали задание создать аналог Clubhouse после того, как там зарегистрировался Марк Цукерберг.