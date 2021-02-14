Маск пригласил Путина на разговор

Глава компании SpaceX Илон Маск позвал президента России Владимира Путина на разговор.
Об этом Маск написал в своем Twitter.
Он написал, что приглашает президента России Владимира Путина на разговор в приложении Clubhouse, тегнувшы главу РФ.
Позже он добавил еще один твит на русском языке: "Было бы большой честью поговорить с вами". Цель разговора миллиардер не уточнил.
Clubhous - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение. Программа была запущена в 2020 году разработчиками программного обеспечения Alpha Exploration Co.
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