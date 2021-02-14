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воскресенье, 14 февраля 2021 03:55

Маск пригласил Путина на разговор

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Маск пригласил Путина на разговор
Clubhous - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение. Фото: flickr.com

Глава компании SpaceX Илон Маск позвал президента России Владимира Путина на разговор.

Об этом Маск написал в своем Twitter.

Он написал, что приглашает президента России Владимира Путина на разговор в приложении Clubhouse, тегнувшы главу РФ.

Позже он добавил еще один твит на русском языке: "Было бы большой честью поговорить с вами". Цель разговора миллиардер не уточнил.

Clubhous - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение. Программа была запущена в 2020 году разработчиками программного обеспечения Alpha Exploration Co.

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