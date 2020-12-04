Российского блогера задержали из-за смерти девушки на его стриме

Российского блогера Стаса Решетникова, у которого умерла подруга во время прямой трансляции, задержали правоохранители.
Об этом сообщил BBC.
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Полиция обвинила 30-летнего стримера в умышленном причинении вреда здоровью Валентины Григорьевой.
По данным экспертов, у умершего обнаружили черепно-мозговую травму, а также значительное количество синяков. Патологоанатомы установили, что Валентина умерла в результате переохолдення и побоев.
В подмосковье в ночь на 2 декабря во время прямого эфира блогера Стаса Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay, умерла его подруга. Он не выключал трансляцию, общался с чатом, полицией и "скорой".
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