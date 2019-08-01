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четверг, 01 августа 2019 08:38

Российского актера бросили за решетку за шутку над ГАИшником

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Российского актера бросили за решетку за шутку над ГАИшником
Актер театра "Современник" Дмитрий Смолев получил 8 суток административного ареста из-за видео, в котором он изобразил пьяного сержанта ДПС. Фото - Sensum.Club

Актера российского театра "Современник" Дмитрия Смолева суд Москвы арестовал на 8 суток. Так наказали за роль пьяного сотрудника ГАИ в ролике.

Мужчину признали виновным в незаконном ношении полицейской формы и мелкое хулиганство, сообщил в Facebook культурный обозреватель Слава Шадронов.

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"За этот анонимный ролик его искали неделю, выясняли личность, проводили опознание. Выяснили, узнали, приехали в театр и с репетиции увезли. Очевидно, что это просто сатирический скетч, шарж, который пародийно выворачивает наизнанку ситуацию, когда мент докапывается до прохожего", - отметил Шадронов.

Смолев был задержан накануне вечером прямо перед спектаклем Дюма, в котором он должен был играть.

Российского актера Дмитрия Бушина осудили на 8 лет лишения свободы. Его обвиняют в торговле наркотиками.

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