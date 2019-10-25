Российский солдат расстрелял 10 сослуживцев

Российский солдат открыл огонь во время смены караула. Фото: crimea.kp.ru

Российский солдат срочной службы открыл огонь по сослуживцам. Инцидент произошел в воинской части закрытого поселка Горный в Забайкальском крае России.

Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"25 октября около 18:20 по местному времени (12:20 по московскому) при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате 8 военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Среди погибших - 2 офицера, остальные - солдаты срочной и контрактной службы. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии в больнице. Сейчас решается вопрос о транспортировке их в Москву.

Стрелок задержан. Его имя официально не раскрывают. Известно, что это солдат срочной службы.

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В министерстве обороны России рассказали, что военный мог расстрелять сослуживцев из-за нервного срыва, вызванного личными причинами и несвязанного со службой. На место трагедии направили комиссию военного ведомства.

Этой осенью в Крыму началась 8-я волна призыва в армию. Планируют забрать служить 3,5 тыс. крымчан.