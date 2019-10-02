В Крыму начался призыв в российскую армию

krymr.com Крым: в армию забирают более 3 тысяч жителей оккупированного полуострова

Этой осенью начинается уже 8-я волна призыва в армию. Планируют забрать служить 3,5 тыс. крымчан.

"За предыдущие кампании в Крыму призвали 18 900 человек изначально аннексии. Пока военкомы не озвучили новые цифры, но ожидается примерно 3,5 тысячи", - сказал в эфире проекта "Радио Свобода" Радио Крим.Реалии член Крымской правозащитной группы Александр Седов.

Киев требует от России прекратить призыв в вооруженные силы жителей аннексированного Крыму. Прокуратура АРК просит крымчан обращаться по телефону или по электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.

Ранее США выразили обеспокоенность тем, что Россия открывает уголовные дела против крымчан, которые не хотят служить в ее армии.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщала, что в 2017-м на военную службу в Вооруженные силы России призвали не менее 4800 жителей Крыма.

По данным временного поверенного в делах США при ОБСЕ Гарри Камиана, в 2018-м в армию призвали 5600 крымчан.

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В Украине начинается осенний призыв на срочную службу. Призывная кампания продлится до 31 декабря. Призывной возраст в Украине установлен на уровне 20-27 лет. Срок службы - 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) - 12 месяцев. Военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил не привлекаются.