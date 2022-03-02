Российский Сбербанк вынужден уйти с рынка Европы

Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Фото: CTK/ТАСС

Крупнейший российский банк Сбербанк объявил о выходе с европейского рынка.

Дочерние компании финучреждения в Австрии, Хорватии, Германии и Венгрии сталкиваются с большими оттоками денежных средств и угрозами, сообщает Reuters.

"Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с ненормальным оттоком денежных средств и угрозами безопасности своих сотрудников и филиалов. В силу распоряжения Центрального банка РФ Сбербанк России не сможет осуществить поставки ликвидности в европейские дочерние банки. В то же время уровень капитала и качество активов достаточны для выплат всем вкладчикам", - говорится в заявлении.

Беспрецедентные шаги стран Запада по изоляции экономики и финансовой системы РФ в связи с ее вторжением в Украину включают санкции в отношении ее центрального банка и исключение некоторых ее кредиторов из глобальной платежной системы SWIFT.

Сбербанк в Австрии, Хорватии, Германии и Венгрии имел европейские активы на сумму €13 млрд.

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28 февраля Сбербанку удалось успешно завершить сделку по продаже банка Sberbank Srbija сербскому банку AIK Banka. Это банковская группа, в состав которой входят активы группы Сбербанка Восточной и Центральной Европы. Штаб-квартира Sberbank Europe AG находилась в Вене.

Sberbank Europe был представлен на восьми европейских рынках: в Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чехии, Венгрии, Словении, Сербии и Германии.

Европейский Союз согласовал отключение российских банков ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Радкомбанк" и ВЭБ РФ от системы SWIFT – международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей.