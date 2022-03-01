ЕС согласовал отключение российских банков от SWIFT

Европейский Союз согласовал отключение российских банков ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Радкомбанк" и ВЭБ РФ от системы SWIFT – международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей.
Об этом сообщил Bloomberg.
Послы ЕС согласились отключить семь российских банков, но пощадили крупнейшего в стране кредитора "Сбербанк" и банк, частично принадлежащий российскому газовому гиганту "Газпром".
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"Банк ВТБ" и "Банк Россия" запретят систему обмена сообщениями, позволяющую осуществлять транзакции на триллионы долларов по всему миру.
Некоторые страны, в частности, Польша, настаивали, чтобы больше российских банков отключили от SWIFT.
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Центрального банка РФ и Российского фонда прямых инвестиций.
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