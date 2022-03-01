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вторник, 01 марта 2022 22:00

Спецтема: Напад Росії на Україну

ЕС согласовал отключение российских банков от SWIFT

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ЕС согласовал отключение российских банков от SWIFT
Послы ЕС согласились отключить семь российских банков.

Европейский Союз согласовал отключение российских банков ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Радкомбанк" и ВЭБ РФ от системы SWIFT – международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей.

Об этом сообщил Bloomberg.

Послы ЕС согласились отключить семь российских банков, но пощадили крупнейшего в стране кредитора "Сбербанк" и банк, частично принадлежащий российскому газовому гиганту "Газпром".

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"Банк ВТБ" и "Банк Россия" запретят систему обмена сообщениями, позволяющую осуществлять транзакции на триллионы долларов по всему миру.

Некоторые страны, в частности, Польша, настаивали, чтобы больше российских банков отключили от SWIFT.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Центрального банка РФ и Российского фонда прямых инвестиций.

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