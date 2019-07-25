Российский самолет залетел на территорию Финляндии. Фото: DW

Российский самолет нарушил воздушное пространство Финляндии.

Соответствующий факт подтвердили в пограничном ведомстве страны. Об этом сообщает Yle.

"Пограничное ведомство подтвердило факт нарушения воздушного пространства Финляндии российским самолетом на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, российское государственное воздушное судно углубилось в территорию Финляндии максимально на один километр и находилось внутри финских границ около двух минут. Пограничникам не удалось установить личность летчиков, управлявших литаком. Соответственно, предъявления обвинения невозможно.

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В тунисском порту Сфакс задержан российский корабль, вышедший из порта Новороссийск. На его борту находилась военная техника.