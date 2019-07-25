Российский самолет нарушил воздушное пространство Финляндии.

 
Ексклюзивы
1/5
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 144
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 207
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 2880
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5401
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 738
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3384
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 927
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1837
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1890
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6471
Фото
Все фото
3
10
10
5
16
На российском танкере в Измаиле задержали 7 моряков
На российском танкере в Измаиле задержали 7 моряков
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret снялась для глянца на пляже без одежды
"Ангел" Victoria's Secret снялась для глянца на пляже без одежды
Началась реконструкция Нотр-Дама. Как сейчас выглядит собор
Началась реконструкция Нотр-Дама. Как сейчас выглядит собор
В России убили активистку, которая выступала в защиту украинских политзаключенных
В России убили активистку, которая выступала в защиту украинских политзаключенных
Королева проклятых: английский фотограф создает мистические снимки
Королева проклятых: английский фотограф создает мистические снимки
Видео
Все видео
Воспитательница в садике била детей тряпкой по лицу
Воспитательница в садике била детей тряпкой по лицу
"Отличный способ выставить себя дегенератами" - показали трейлер российского сериала о Чернобыле
"Отличный способ выставить себя дегенератами" - показали трейлер российского сериала о Чернобыле
Грязные кроссовки продали за 11 млн грн
Грязные кроссовки продали за 11 млн грн
Экстремальное сафари: разъяренный слон атаковал туристов
Экстремальное сафари: разъяренный слон атаковал туристов
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 2880
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 918
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2448
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1134
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 июля 2019
Просмотров: 126
Лопуцьки
Дорога вздовж каналу з обох боків густо поросла травою й усяким бур'яном. Проходжу тією дорогою двічі на день — вранці й увечері, коли росяно, ...
четверг, 25 июля 2019 18:44

Российский самолет нарушил воздушное пространство Финляндии

  Комментировать
Российский самолет нарушил воздушное пространство Финляндии
Российский самолет залетел на территорию Финляндии. Фото: DW

Российский самолет нарушил воздушное пространство Финляндии.

Соответствующий факт подтвердили в пограничном ведомстве страны. Об этом сообщает Yle.

"Пограничное ведомство подтвердило факт нарушения воздушного пространства Финляндии российским самолетом на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, российское государственное воздушное судно углубилось в территорию Финляндии максимально на один километр и находилось внутри финских границ около двух минут. Пограничникам не удалось установить личность летчиков, управлявших литаком. Соответственно, предъявления обвинения невозможно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали российский танкер, которым блокировали Керченский пролив

В тунисском порту Сфакс задержан российский корабль, вышедший из порта Новороссийск. На его борту находилась военная техника.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российский самолет нарушил воздушное пространство Финляндии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Украинцы разгромили 3 полка россиян

Убили брата лидера украинских националистов

Рада обрала гетьмана

Самое читаемое
Невиданная роскошь: показали фотографии с бала Романовых
Невиданная роскошь: показали фотографии с бала Романовых
16
 Просмотров: 40601
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
15
 Просмотров: 38133
&quot;Не было страниц в соцсетях&quot; - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
5
 Просмотров: 28921
Пышногрудая Эшли Грэм сексуально позировала с бикини с мужем
Пышногрудая Эшли Грэм сексуально позировала с бикини с мужем
7
 Просмотров: 21368
В России задержали корабль с украинским экипажем
В России задержали корабль с украинским экипажем Просмотров: 17093
Мир
Ребенка привалило баннером о здоровом образе жизни
Ребенка привалило баннером о здоровом образе жизни Просмотров: 72
Директор HBO отреагировал на петицию, которая требовала переснять "Игру престолов"
Директор HBO отреагировал на петицию, которая требовала переснять "Игру престолов" Просмотров: 135
На российском танкере в Измаиле задержали 7 моряков
На российском танкере в Измаиле задержали 7 моряков
3
 Просмотров: 774
Пуговицы солдат, серебряные монеты и молитвенники - раскопали остатки древней синагоги
Пуговицы солдат, серебряные монеты и молитвенники - раскопали остатки древней синагоги Просмотров: 1764
"Ангел" Victoria's Secret снялась для глянца на пляже без одежды
"Ангел" Victoria's Secret снялась для глянца на пляже без одежды
10
 Просмотров: 1953
Больше всего комментируют
7
Разумков намекнул на возможность "более глубокого" использования русского языка на Донбассе
3
Притула объяснил, что надо делать с пророссийскими СМИ в Украине
2
"Никаких потрясений не будет" - Гройсман обещает стабильность, но хочет быстро уйти из правительства
2
Назвали самую вредную для психики социальную сеть
2
Шокин и Луценко предлагали Трампу компромат на Байдена - СМИ
Голосов: 1410
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua