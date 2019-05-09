Российский пропагандист разбился на мотоцикле

Сергей Доренко умер в больнице. Фото: "Википедия"

Российский пропагандист Сергей Доренко разбился в Москве на мотоцикле марки Triumph.

Он не справился с управлением и упал. Авария произошла 9 мая в районе Земляного вала в Москве, сообщает "Зеркало недели".

Его госпитализировали в больницу Москвы. Доренко пережил клиническую смерть. Врачи не смогли его спасти.

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Сергей Доренко работал на российских телеканалах. Вел авторскую программу на YouTube. Был включен Украиной в список санкций за антиукраинскую ксенофобскую позицию относительно войны на Востоке Украины и оккупации Крыма Россией.

В одном из своих видео Доренко заявил, что России "нужен Киев, хаос и разруха в Украине" и "народные восстания в поясе от Харькова до Одессы".

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила пропагандиста, который распространял антиукраинские материалы по заданию России.