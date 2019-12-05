Российский олигарх погиб в аварии

Погиб Дмитрий Обретецкий. Фото: Life.ru

Российский олигарх Дмитрий Обретецкий погиб в аварии.

Авария с участием трех автомобилей и пешехода произошла в городе Оксшотт в Великобритании 25 ноября, передает "Сегодня".

Российские СМИ выяснили, что в аварии погиб 49-летний миллиардер Дмитрий Обретецкий.

Его друг Павел Боровков предположил, что бизнесмена могли сбить умышленно.

"Он жил в Лондоне последние восемь лет. Переехал туда со своим 22-летним сыном. Занимался продажей недвижимости", - сказал Боровков.

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В полиции сообщили, что ДТП произошло, когда потерпевший выгуливал собаку. После инцидента его успели госпитализировать, но 30 ноября Обретецкий умер.

Дмитрию Обретецкому принадлежит один из крупнейших дистрибьюторов продукции Mars, Nestle, Procter & Gamble. Он занимался рекламным бизнесом и продажей ликеро-водочной продукции.

В рамках дел олигарха Дмитрия Фирташа в ближайшие месяцы будут объявлены подозрения и наложены аресты. Такое обещание дал Юрий Луценко на брифинге в прокуратуре Крыма.