Российский миллионер из путинской партии застрелил человека вместо медведя

Андрея Толстопятова застрелили при сборе металлолома / east2west

Российский депутат от путинской партии "Единая Россия" и миллионер застрелили человека, приняв его за бурого медведя.

55-летний Игорь Редькин, который является региональным политиком, утверждает, что отправился на охоту на медведя возле деревни Озерновская в отдаленном районе на Дальнем Востоке страны. Рыбный магнат с состоянием в $18 млн задержан. Идет расследования убийства. Об этом пишет Daily Star.

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Он рассказал полиции, что хищник собирал мусор, когда он выстрелил в него из охотничьего ружья и покинул место происшествия. Но выяснилось, что вместо зверя подстрелил отца семейства 30-летнего Андрея Толстопятова. Тот собирал металлолом на свалке. Вскоре мужчина скончался. Выстрел Редькин сделал из элитного охотничьего ружья, стоимостью $42 тыс. со специальным оптическим прицелом.

Толстопятов опознал депутата, одного из 20 самых богатых чиновников России, когда лежал со смертельным ранением в живот в больнице.

"Я готов понести наказание, которое определит суд. Слышал, что по помойке бродил медведь, от которого могли пострадать местные. Поэтому взял оружие и решил отпугнуть зверя. В сумерках выстрелил. Позже узнал, что примерно в это же время в районе выстрела ранили местного жителя, скончавшегося в больнице", - оправдывается Редькин.

Миллионер отказался от участия в предстоящих парламентских выборах и приостановил членство в партии "Единая Россия".

Жена жертвы 26-летняя Людмила сказала, что муж "зарабатывал деньги для семьи", собирая металлолом, когда его застрелили.

В России, на Камчатке, в июле пара застряла и 10 дней и ночей убегала от бурого медведя, без еды, цепляясь за деревья, чтобы спрятаться от хищника, который пытался их съесть. Муж и жена ехали к термальным источникам, когда начался кошмар. По словам жены, планировали остаться только на одну ночь, когда машина застряла примерно в 18 км от горячих источников на Камчатке.