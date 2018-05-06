Российский лайнер загорелся и второй раз не отправился в круиз в оккупированный Крыму

Российский круизный лайнер "Князь Владимир" загорелся перед рейсом из Сочи в оккупированный Крыму. Поэтому его рейсы в очередной раз отложили.
Пожар случился в ночь на 6 мая. Загорелся дизель-генератор. В момент возгорания на борту находились только члены экипажа. Именно их и пришлось эвакуировать - 243 человека, сообщают "РИА Новости".
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К этому лайнер должен был отправиться на захваченные территории еще 29 апреля, однако тогда круиз отложили из-за технических проблем и перенесли на 6 мая. Теперь из-за пожара круиз снова пришлось отложить.
Лайнер "Князь Владимир" в 2017 году совершил 18 рейсов в оккупированный Крыму. За это он даже попал в базу "Миротворца".
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