Российский десантник утонул в БТРе

На учениях утонул российский военный. Фото: "Интерфакс"

В России на учениях утонул десантник.

Происшествие случилось на Балтийском флоте на учениях по высадке десанта, передает "Интерфакс".

БТР после выхода из корабля не доплыл до берега и затонул.

Погиб один из военнослужащих. В военном следственном управлении по Балтийскому флоту подтвердили факт гибели военнослужащего на полигоне "Хмелевка" в Калининградской области, но не раскрыли детали.

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По факту возбуждено уголовное дело.

На танкере в российском махачкалинском морском порту произошел взрыв. Танкер принадлежит "Волжском пароходству". Взрыв произошел в машинном отделении во время перекачки нефтепродуктов с танкера.