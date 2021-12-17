Российский депутат в прямом эфире призывал похитить конгрессмена США

Конгрессмен Гальего просит президент США Байдена дать Украине больше современного оружия / Getty Images

Российский депутат Алексей Журавлев призвал к похищению американского конгрессмена в прямом эфире по телевидению из-за комментариев того об Украине.

Председатель российской националистической партии "Родина" Алексей Журавлев, выступивший в государственной пропагандистской телепередаче "60 минут" призвал к похищению конгрессмена-демократа от Аризоны Рубена Гальего. Об этом пишет Independent.

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"Вот как мы должны поступать с этими ублюдками. Можем украсть его из Украины, и они ничего не смогут сделать с нашими возможностями", - сказал он.

Гальего - американский морской пехотинец в отставке. Он совершил поездку по Украине и призвал президента Джо Байдена ввести более строгие санкции в отношении России и предоставить Украине больше современного оружия, которое "фактически нанесет ущерб возможному вторжению российских войск, и, к сожалению, это означает, что мы должны будем помочь убить некоторых россиян". Его слова вызвали массовое возмущение в России.

После показа отрывка со словами Гальего пропагандист Ольга Скабеева назвала американцев "паразитами", которые "не знают истории".

"Мы должны искать эго, и если он куда-то поедет – схватить, и привести сюда. Вот как должны действовать. Пусть проведет 25 лет в тюрьме, а затем, когда выйдет, если выйдет, сможет сказать, кого хотел убить", - сказал Журавлев.

Тем временем, Гальего ответил на угрозу российского депутата в Twitter: "Иди к черту и узнай, как меня поймать", и добавил изображения флага США.

Сенаторы США предложили предоставить в следующем году $450 млн Украине и закрепить за Россией статус "государства-спонсора терроризма".