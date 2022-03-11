Российских зэков "мобилизуют" на войну в Украине

Россия отправляет своих военных в Украину как пушечное мясо. Реальные потери среди личного состава оккупантов враг скрывает. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

В исправительных колониях Ростовской области России идет работа среди заключенных с предложением воевать против Украины в обмен на амнистию.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 11 марта.

На такой шаг вооруженные силы России пошли из-за нехватки военнослужащих.

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"Из-за острой необходимости в пополнении подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок, в Ростовской области идет работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию", - говорится в сообщении.

В состав вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже без опыта военной службы, отметили в штабе.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 марта ориентировочно составляют более 12 тыс. человек личного состава. Цифры уточняют, ведь подсчитывать подведенную технику сложно из-за интенсивных боевых действий.