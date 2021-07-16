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пятница, 16 июля 2021 04:19

Российских военных заставят учить статью Путина об Украине

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Российских военных заставят учить статью Путина об Украине
Военные РФ будут учить статью Путина. Фото: РБК

Министр обороны России Сергей Шойгу обязал военных изучить статью российского президента Владимира Путина об Украине.

Публикацию включили в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке, сообщает российское агентство РБК.

"Из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников в Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждение в военной среде", - сообщает издание.

Отмечается, что тезис о единстве народов Украины, Беларуси и России разделяется всеми российскими военнослужащими.

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Текст под названием "О историческом единстве русских и украинцев" опубликовали на официальном сайте Кремля на русском и украинском языках.

Путин описал времена Киевской Руси и хана Батыя. Вспомнил Куликовскую битву, Великое Княжество Литовское, Речь Посполитую, Переяславскую раду, Северную войну со Швецией, гетмана Ивана Мазепу, УНР и СССР. Завершил Евромайданом и Минскими договоренностями. Его взбесило получения автокефалии украинской церкви. Назвал это ударом по "духовному единству".

Пытался доказать, что россияне и украинцы - "один народ, единое целое" и принадлежат к "одному историческому и духовному пространству".

Путин считает, что республики-основатели СССР после аннулирования союзного договора 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Таким образом попытался оправдать оккупацию Крыма.

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