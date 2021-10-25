Российских туристов в Турции обвинили в поджоге леса

Российских туристов взяли под стражу. Фото: Reuters

В Турции семерых российских туристов задержали по подозрению в поджоге леса.

О задержании россиян в Анталии сообщили в генконсульстве РФ, передают "РИА Новости".

"Инцидент произошел в субботу в районе Чагларджа, когда туристы шли по популярному маршруту "Ликийская тропа". В соответствии с местным законодательством органы правопорядка с привлечением присяжного переводчика составили протокол дачи показаний подозреваемых", - говорится в сообщении.

В воскресенье состоялось заседание суда. Россиянам бесплатно предоставили государственных адвокатов и переводчиков. На период досудебного расследования обстоятельств инцидента туристов взяли под стражу.

Россияне заявляют, что увидели на тропе пожар и пытались его потушить. Местные жители вызвали жандармов.

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В Турции долгое время боролись с лесными пожарами. Они начались 28 июля из провинции Анталия. Привлекли тысячи специалистов, которым приходилось работать в жару почти +40°C. С 25 сентября зафиксировали восемь лесных пожаров в провинциях Анталия, Стамбул, Измир, Адана, Денизли. Все они локализованы. Наряду с климатическими причинами власти рассматривают версию преднамеренного поджога.