Российские войска тренируются расстреливать машины "Красного креста"

Российский спецназ использует машины скорой помощи "Красного креста" для отработки техники засад / ТАСС

Российский спецназ использует машины скорой помощи под флагом "Красного креста" для отработки техники засад.

В нарушение Женевской конвенции ВМС России используют медицинские авто с пометками "Красного креста" в качестве потенциальной жертвы засады. Это возмущает западных военных экспертов. Об этом пишет Daily Mirror.

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"Если российские войска используют машины скорой помощи со знаками "Красного креста" или "Красного полумесяца" - это нечеловеческое нарушение всех законов, регулирующих вооруженные конфликты. Война сама по себе кровавая и страшная. Один из немногих проявлений человечности и порядочности на ней - уважение к международным гуманитарным миссиям. Эти символы - шанс для всех сторон относиться к людям гуманно, и неправильно использовать их иначе. Это военное преступление. Меня раздражает и огорчает, потому что они точно так поступят в случае необходимости", - говорит бывший британский военный атташе в Афганистане, полковник британской армии в отставке Саймон Диггинс.

Обучение российских войск спецназначения произошло на севере страны, у норвежской границы. Российские военные подтвердили использование для учений машин "Красного креста" в Печенге. Они объяснили решение тем, что оно вызвано "развитием в военных навыков принятия нестандартных решений в динамично меняющейся среде".

Эксперты считают, что это может стать прелюдией к будущей более грязной войне со стороны российских войск.

"Такой способ ведения боевых действий нарушает все правила войны, священные для меня и других военных. Когда учился стать офицером, нам дали Женевскую конвенцию, и в Боснии и Герцеговине мы ее везде носили с собой. Это то, что мы считали священным, что защищали. Не могу сказать, насколько шокирован тем, что делают русские", - говорит бывший офицер британской армии, директор благотворительной организации Action on Armed Violence Салейх Ахсан.

В условиях военного конфликта существует серьезная угроза для неприкосновенности медицинской помощи. Российские войска, похоже, учатся умышленно нарушать эти правила.