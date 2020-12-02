Российские военные в Приднестровье нарушают целостность Молдовы - НАТО

В НАТО прокомментировали российские войска в Молдове. Фото: RT

Размещение российских войск в непризнанном Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы.

Россия часто нарушает международное право, на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

По его словам, Запад видел, как Россия вводила свои войска в соседние страны.

"…как она незаконно аннексирует Крым, как продолжает дестабилизировать восточную Украину, как российские войска находятся в некоторых частях Грузии, Молдовы и Приднестровья. Это нарушение территориальной целостности Молдовы, и это является еще одним примером того, как Россия очень часто не соблюдает международное право", - заявил Столтенберг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль угрожает Молдове дестабилизацией в Приднестровье

Напомним, избранный президент Молдовы Майя Санду потребовала вывести российских миротворцев из Приднестровья. При этом она исключила возможность карабахского сценария в решении этого конфликта.