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среда, 02 декабря 2020 03:47

Российские военные в Приднестровье нарушают целостность Молдовы - НАТО

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Российские военные в Приднестровье нарушают целостность Молдовы - НАТО
В НАТО прокомментировали российские войска в Молдове. Фото: RT

Размещение российских войск в непризнанном Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы.

Россия часто нарушает международное право, на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

По его словам, Запад видел, как Россия вводила свои войска в соседние страны.

"…как она незаконно аннексирует Крым, как продолжает дестабилизировать восточную Украину, как российские войска находятся в некоторых частях Грузии, Молдовы и Приднестровья. Это нарушение территориальной целостности Молдовы, и это является еще одним примером того, как Россия очень часто не соблюдает международное право", - заявил Столтенберг.

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Напомним, избранный президент Молдовы Майя Санду потребовала вывести российских миротворцев из Приднестровья. При этом она исключила возможность карабахского сценария в решении этого конфликта.

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