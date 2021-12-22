Российские военные погибли под лавиной в Южной Осетии

Лавина накрыла российских военныхФото: Pixabay

В Южной Осетии, оккупированной Россией, лавина накрыла пятерых российских военных. Они "охраняли" Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали.

Об этом пишет РБК.

Инцидент произошел вечером 21 декабря.

Двое военных погибли, двое находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести из-за серьезного обморожения.

Поиски еще одного человека продолжаются.

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В 2008 году Россия оккупировала Южную Осетию и Абхазию. Территории до сих пор контролируются агрессором.

Трое лыжников погибли и двое получили ранения в результате лавины в центральной Австрии. Жертвы были частью группы из 11 лыжников, восемь из которых сбила снежная плита шириной 200 м, когда они поднимались по склону во время лыжного тура.