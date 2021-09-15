Российские "вагнеровцы" хотят наводить порядок в еще одной стране

Демонстрация в поддержку хунты Мали и россиян в столице этой африканской страны Бамако, 28 мая 2021 года / Reuters

Франция предостерегает Мали от сделки с российскими наемниками с ЧВК "Вагнера". Сделка может довести отношения между Францией и Мали до критического уровня и увеличить влияние России в регионе.

Министр обороны Франции Флоренс Парли предупредил хунту Мали от сделки с "вагнеровцами" на фоне заявлений о том, что та готова нанять 1 тыс. российских наемников. Правительство Мали приближается к сделке с россиянами. Об этом пишет Al Jazeera.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генерал Забродский обвинил председателя ВСК по вагнергейту во лжи

Ранее пресс-секретарь министерства обороны Мали не отрицал информации о сделке с "вагнеровцами". ЧВК "Вагнера" будет получать около $10,8 млн в месяц за услуги. Но присутствие российских наемников поставит под угрозу финансирование Мали со стороны западных партнеров, которые до сих пор помогали восстановить армию Мали.

В Мали с 2012 года продолжается война с исламистами. Наемники должны учить местных военных и охранять ведущих деятелей хунты, которая правит после переворотов в августе 2020-го и мае 2021 года. В начале сентября Москву посетил министр обороны хунты Мали. Франция с помощью партнеров, в частности США, пытается убедить хунту отказаться от россиян.

ЧВК "Вагнера" присутствует в нескольких африканских странах. В частности в Ливии и ЦАР. Развертывание российских наемников в Мали беспокоит Францию, которая до 1960-го владела Мали как колониальная империя.

С 2013 года Франция участвовала в усилиях по восстановлению демократии и борьбы с исламистами в Мали. Там погибли более 50 французских военных. После военного переворота 2020-го отношения Франции и Мали ухудшились. Военная хунта не выполнила обещания провести выборы в феврале 2021 года. Теперь силы Франции с Мали могут перекинуть в соседний Нигер.

Ситуация в Западной Африке ухудшается из-за экономической ситуации и увеличения влияние исламистов в ряде стран региона. За последние два года в двух странах также прошли военные перевороты - в Мали и в Гвинее.

В сирийской провинции Хомс на взрывном устройстве подорвался российский бронеавтомобиль во время разведывательной операции. Погиб один российский военный. Об этом сообщило министерство обороны России.