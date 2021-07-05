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понедельник, 05 июля 2021 10:41

Российские туристы массово заболели на Covid-19."Спутник V" не помог

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Российские туристы массово заболели на Covid-19.&quot;Спутник V&quot; не помог
У российских туристов обнаружили коронавирус после прилета на Кубу. Фото: Reuters

На Кубе - массовые случаи выявления у российских туристов Covid-19, который им диагностировали сразу по прилету в страну. Более 150 россиян ожидает новые ПЦР-тесты в своих номерах.

Об этом сообщила генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгелазде, пишет российское РБК.

Речь идет о туристах с трех рейсов, прилетевших в период с 30 июня по 2 июля. Сразу после прилета они сдали в аэропорту тесты на коронавирус. Только на первом рейсе 133 человека получили положительные результаты. Повторный анализ подтвердил заболевание у 33 россиян.

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В отеле изолировали еще 130 человек. На карантине на Кубе находятся 14 россиян. Одного госпитализировали с осложнениями в Гавану.

Сами россияне возмущены. По их словам, в РФ перед вылетом они сдавали ПЦР-тесты и получили отрицательные результаты. Также они сообщили, что многие из них прошли полный курс вакцинации российским препаратом "Спутник V" или имеют справки о наличии антител.

Полиция Уганды арестовала двух медсестер и разыскивает врача-самозванца, продавал и вводил поддельные вакцины от Covid-19. Несколько сотен человек были "вакцинированы", вероятно, обычной водой.

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Дата
05
июля

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