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среда, 10 октября 2018 22:25

Российские СМИ назвали третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

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Российские СМИ назвали третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей
В России назвали третьего подозреваемого в отравлении Cкрипалей. Фото: Racurs

Третьим подозреваемым в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может стать россиянин Сергей Федотов.

В январе-феврале 2014 он ездил в Чехию одновременно с Александром Мишкиным, он же Петров, об этом сообщают российские СМИ без ссылки на источники информации.

"Кроме Праги, Киева, Милана и Женевы Сергей Федотов минимум три раза посетил Лондон - в марте 2016-го, марте 2017 года и марте 2018-го. Последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта, как Петров и Боширов, но другим рейсом , а полетел 4-го, в день покушения, вместе с ними. Эта информация была в Скотланд-Ярда с самого начала, но по каким-то причинам ее было решено придержать. О Боширове и Петрове было удобно рассказать в одном "файле", поскольку они вместе снятые видеокамерами Солсбери и в аэропорту Гэтвик, а Федотов передвигался автономно ", - говорится в материале.

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Журналисты уверены, что Федотов подходит на роль третьего подозреваемого.

"Номер его действующего паспорта на одну-две цифры отличается от документов, выданных гражданам России, которые местом своей регистрации указывали Хорошевское шоссе, 76, - штаб-квартиру Главного управления Генштаба Минобороны. Очевидно, что о Федотове рано или поздно объявят официально, а частные расследователи, по канону Петрова - Боширова, раскроют через публикации его настоящие имя и биографию ", - рассказали журналисты.

Полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении - Александра Петрова и Руслана Боширова.

Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что настоящее имя "Руслана Боширова" Анатолий Владимирович Чепига. Он полковник ГРУ и герой России. "Александр Петров" - это Александр Евгеньевич Мишкин, военный врач, сотрудник ГРУ.

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