Российские шпионы Петров и Боширов работают в Кремле - Bellingcat

Сотрудники ГРУ России Александр Мышкин и Анатолий Чепига работают на Кремль. Фото: REUTERS

Сотрудники ГРУ России Александр Мышкин и Анатолий Чепига, известные под псевдонимами "Александр Петров" и "Руслан Боширов", получили повышение.

Теперь оба работают на Кремле. Об этом сообщил журналист-расследователь Кристо Грозев с проекта Bellingcat чешскому изданию Novinky.cz.

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"Они здоровы и работают в государственных службах. Они получили новую работу, потому что больше не могут работать как шпионы. Они стали важными представителями Кремля, так сказать, для различных (российских) регионов", - сказал расследователь.

Журналист пообещал в ближайшее время опубликовать подробную информацию об этом.

Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в селе Врбетице. Также ГРУшники являются теми же лицами, которые причастны к инциденту с отравлениями "новичком" в британском Солсбери в 2018 году.