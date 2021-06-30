Российские самолеты имитировали атаку на нидерландский фрегат в Черном море

Россия атаковала нидерландский фрегат. Фото: Радио Свобода

Минобороны Нидерландов заявило, что истребители России спровоцировали опасную ситуацию в Черном море около фрегата ВМС страны Evertsen.

"Вооруженные российские военные самолеты спровоцировали опасную ситуацию в Черном море у HNLMS Evertsen в прошлый четверг. Самолет неоднократно пролетал на опасно низкой высоте над судном и рядом с ним, и выполнял имитационные атаки. Во время этих преследований HNLMS Evertsen находился в международных водах", - сообщает Радио Свобода.

В это время фрегат Evertsen был в составе британской ударной группы авианосцев, которая в то время осуществляла патрулирование в этом районе.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд-Шоутен назвала действия России "безответственными".

"Evertsen имеет полное право там плыть. Нет оправдания таким агрессивным действиям, которые без надобности увеличивают вероятность несчастных случаев", - отметила она, добавив, что власть обсудит этот вопрос с Россией на дипломатическом уровне.

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23 июня Россия заявила, что начала предупредительное бомбометание в британский эсминец Defender в Черном море недалеко от мыса Фиолент, Крым. РФ заявила, что британское судно нарушило российскую границу.