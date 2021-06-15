Российские наемники из вертолета стреляли по мирным жителям

Наемники из РФ устраивали массовые казни. Фото: pixabay.com

В ЦАР жители города Бамбари рассказали, как российские наемники с вертолета стреляли по мирным жителям, прятавшимся в мечети Аль-Таква.

В результате обстрела погибли десятки человек, пишет CNN со ссылкой на конфиденциальные документы ООН.

"У русских была база за пределами Бамбари, где пытки стали привычным явлением. Наемники из РФ устраивали массовые казни подозреваемых в сотрудничестве с повстанцами в деревне, что находилась недалеко от месторождений золота и алмазов", - говорится в публикации.

Для миротворцев ООН из многих стран, дислоцированных в ЦАР, присутствие российских наемников "стало дилеммой". Вместе с боевиками РФ в стране воюют наемники из Сирии. Там находятся более 2,3 тыс. наемников, включая сирийский контингент.

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Французское издание RFI опубликовало расследование о деятельности российских наемников в Центральноафриканской Республике. На стороне правительственной армии в ЦАР действуют три военизированные группировки: "ЧВК Вагнера", Sewa Security Services и Lobaye Invest SARLU. Участники этих формирований убивают и пытают мирных жителей. После того как альянс повстанческих групп в ЦАР начал наступление на правительственные войска, страну охватила новая волна гражданской войны. Выборы выиграл действующий президент Фостен-Аршанж Туадера. Его победа привела к усилению боев в начале года, потому что повстанцы стремились взять в окружение столицу Банги. Армия на стороне Туадеры пользуется военной поддержкой России и Руанды.