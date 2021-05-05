Опубликовали свидетельства о преступлениях российских наемников в Африке

Среди преступлений, подробно описанных в публикации, есть расстрел в начале января грузовика с продовольственными товарами, во время которого погибли трое мирных жителей. Фото: pixabay.com

Французское издание RFI опубликовало расследование о деятельности российских наемников в Центральноафриканской Республике (ЦАР). На стороне правительственной армии в ЦАР действуют три военизированные группировки: "ЧВК Вагнера", Sewa Security Services и Lobaye Invest SARLU. Участники этих формирований убивают и пытают мирных жителей.

Основным источником информации в материале стал доклад ООН об использовании наемников в Африке. Согласно документу, с января до середины апреля 2021 года российские военные 27 раз инициировали незаконные аресты с пытками на допросах, осуществили 26 внесудебных казней и пять групповых изнасилований.

Среди преступлений, подробно описанных в публикации, есть расстрел в начале января грузовика с продовольственными товарами, во время которого погибли трое мирных жителей, казнь в середине февраля трех мирных жителей в мечети, а также групповое изнасилование 24-летней местной жительницы 25 февраля.

Посольство России в ЦАР не комментирует материал RFI. Ранее ведомство сделало заявление по докладу рабочей группы ООН, назвав информацию в документе "спекуляцией".

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После того, как альянс повстанческих групп в ЦАР начал наступление на правительственные войска, страну охватила новая волна гражданской войны. Выборы выиграл действующий президент Фостен-Аршанж Туадера. Его победа привела к усилению боев в начале года, потому что повстанцы стремились взять в окружение столицу Банги. Армия на стороне Туадеры пользуется военной поддержкой России и Руанды. Наемники группы "Вагнера" способствовали успешному контрнаступлению против повстанцев и неоднократно нарушали права человека.