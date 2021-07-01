Российские корабли решились пострелять в море на фоне учений НАТО

В Черном море российские военные корабли провели учения с боевой стрельбой на фоне маневров Sea Breeze стран НАТО.
Об этом говорится в отчете на сайте Министерства обороны России.
Экипажи десантных кораблей "Орск" и "Саратов" Черноморского флота РФ провели масштабную стрельбу в море.
"В ходе мероприятия экипаж БДК отработал действия с прикрытием условной высадки морского десанта с выполнением стрельб из артиллерийских установок по морским и воздушным силам", - говорится в сообщении Минобороны.
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С 28 июня по 10 июля в Черном море проходят международные военные учения Sea Breeze, соорганизаторами которых являются США и Украина. Всего в маневрах участвуют более 30 стран.
Минобороны Нидерландов заявило, что истребители России спровоцировали опасную ситуацию в Черном море у фрегата ВМС страны Evertsen. Самолет неоднократно пролетал на опасно низкой высоте над судном и рядом с ним, и выполнял имитационные атаки. Во время этих преследований HNLMS Evertsen находился в международных водах.
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