Российские истребители перехватили самолет США над Черным морем

Российские истребители Су-30 перехватили самолет США. Фото: russianplanes

Во вторник, 6 июля, российские истребители Су-30 перехватили военный самолет США. Его сопровождали над акваторией Черного моря.

Об этом сообщило издание ТАСС.

Информации о том, в каком именно районе пролетал американский самолет, нет.

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"Для опознания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух подняли два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота", - говорится в сообщении Министерства обороны России.

Американский самолет идентифицировали - Boeing P-8 Poseidon. Воздушное судно якобы приближалось к государственной границе РФ в Черном море.

В Черном море российские военные корабли провели учения с боевой стрельбой на фоне маневров Sea Breeze стран НАТО. С 28 июня по 10 июля в Черном море проходят международные военные учения Sea Breeze, соорганизаторами которых являются США и Украина. Всего в маневрах участвуют более 30 стран.