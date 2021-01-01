Российские хакеры получили доступ к данным Microsoft

Хакеры, вероятно, связаны с властью России, раскрыли раскрыли розкрили вскрыли розкрили исходный код Microsoft. Фото: Reuters

Хакеры, вероятно, связаны с властью России, смогли получить доступ к внутренним системам корпорации Microsoft и просмотреть исходный код.

Этот код используется для создания программных продуктов. Сейчас стоит вопрос о намерениях хакеров, сообщает компания Microsoft.

"Эта деятельность не ставит под угрозу безопасность наших услуг или любых данных о клиентах, но мы хотим быть прозрачными и делиться тем, что узнали, борясь с тем, что, по нашему мнению, является очень продвинутым поддерживаемым государством субъектом", - заявили в компании.

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Отмечается, что хакеры получили доступ к нескольким внутренних аккаунтов и могли только просматривать исходный код, но не вносить в него изменения. Какую часть исходного кода пересмотрели хакеры не сообщается.

"Никаких изменений не было внесено до того, как ситуацию расследовали и исправили", - добавили в Microsoft.

В Италии компания IRBM, занимающейся упаковкой вакцин AstraZeneca от коронавируса для их распределения, пострадала от хакерских атак. Хакерские атаки на компьютерные системы биомедицинской компании, происходили в течение последних нескольких недель.