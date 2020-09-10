Российские хакеры атаковали консалтинговую фирму Байдена - СМИ

В Microsoft уверены, что за попыткой вмешательства в сети стоят россияне. Фото: Reuters

Российские хакеры неудачно атаковали консалтинговую фирму SKDKnickerbocker. Она занимается стратегией предвыборной кампании и коммуникациями кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

В Microsoft зафиксировали несколько случаев, которые имели признаки одной целенаправленной атаки, сообщает Reuters.

Хакеры использовали фишинг - обманный метод, чтобы заставить пользователя предоставить свои пароли. В Microsoft уверены, что за попыткой вмешательства в сети стоят россияне. Атака не была успешной. Хакеры не смогли получить доступ к защищенным сетям компании.

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Российские хакеры в даркнете раздают данные миллионов избирателей США. В частности, пользователь под ником Gorka9 раздает архивы с информацией об избирателях штата Мичиган.