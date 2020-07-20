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понедельник, 20 июля 2020 16:44

Российские богачи скупили вакцину от Covid-19 - Bloomberg

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Российские богачи скупили вакцину от Covid-19 - Bloomberg
В России опровергают слухи, что "элиты" вакцинировались от Covid-19. Фото: ТАСС

В понедельник 20 июля сеть подорвала информация, представители высшего руководства и крупные бизнесмены России с апреля вакцинированы экспериментальным препаратом против Covid-19 местной разработки.

Об этом, ссылаясь на свои источники в РФ, сообщило агентство Bloomberg.

Американский источник пишет, что якобы располагает данными о вакцинации "сотен" человек, в том числе топ-сотрудников компании "Русал", миллиардеров и чиновников.

"Сами руководители компаний, включая алюминиевый гигант United Co. Rusal, а также магнаты-миллиардеры и члены правительства, начали получать кадры, разработанные государственным институтом им. Гамалеи в Москве еще в апреле. Они отказались от идентификации, поскольку информация не является общедоступной", - речь идет, в частности, в тексте.

Также сообщается, что вакцина "Гамалея", разработку которой финансирует государственный Российский фонд прямых инвестиций и поддерживает Министерство обороны РФ, на прошлой неделе завершила первую фазу испытания с участием военных. Институт не опубликовал результаты исследования, в котором участвовали около 40 человек, но начал следующий этап тестирования с большей группой.

Хотя новые образцы "безопасны", поскольку они основаны на проверенных вакцинах против других заболеваний, их эффективность еще не определена, по словам Сергея Нетесова, бывшего руководителя направления государственного вирусологического центра в Новосибирске, где также работают над вакциной.

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Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, 3-й этап испытаний начнется 3 августа и будет включать тысячи людей в России, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, а вакцину начнут распространять в стране уже в сентябре. Это в то время, как западные исследователи месяцами проводят 3-ю фазу испытаний, чтобы лучше понять безопасность и эффективность.

"Дмитриев сообщил, что он и его семья сделали прививки, и отметил, что большое количество других добровольцев также получили возможность. Он отказался предоставить более подробную информацию. Институт Гамалеи заявил, что вакцинировал своего директора и команду, которая проводит исследования. В мае подконтрольный государству Сбербанк набирал добровольцев среди работников, чтобы приобщить их к испытаниям", - пишет Bloomberg.

Некоторые руководители крупных компаний заявляют, что отклонили предложение по вопросам здравоохранения. Один магнат решил не участвовать после того, как его врач сказал, что на оценку рисков новой вакцины понадобится минимум год.

Однако официальные источники в Научно-исследовательском центре им. Гамалеи не подтверждают информацию агентства.

"Ничего не знаю о больших (бизнесменах) и о мелких тоже", - сказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинзбург и предложил обратиться за комментариями в Минздрав РФ.

Там, в свою очередь, сообщили, что продолжаются клинические испытания 2 форм вакцины, и что "в гражданский оборот она не выпущена".

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Вакцина от центра им. Гамалеи и военного ведомства РФ основана на человеческом аденовирусе (один из вирусов простуды): его "вооружили" белковыми шипами SARS CoV-2 для стимуляции иммунного ответа. Она уже якобы прошла первую фазу клинических испытаний с 40 испытуемыми, в том числе солдатами. Публикации результатов нет, но сотрудники говорят об "успехе" уже следующей новой фазы испытаний. Еще весной они, включая директора Гинзбурга, испытали на себе эту вакцину. Создатели считают, что ее действие продлится несколько лет.

Российские медики данные западных СМИ о том, что российская "верхушка" уже давно привита от SARS-CoV-2, называют "спекуляциями и слухами". Официальные источники также всячески опровергают - в частности, в понедельник сообщили агентству "Интерфакс-Россия", что не знают о доступе местных политиков и бизнесменов к препарату.

На вопросы журналистов во время пресс-конференции в понедельник, вакцинировался ли уже президент Владимир Путин, спикер Кремля Дмитрий Песков сказал: "Наверное, не было бы хорошей идеей использовать несертифицированную вакцину для главы государства", добавив, что он не знает, чтобы другие чиновники пытались это сделать.

В середине июня в Минобороны РФ заявили, что завершают подготовку к началу клинических испытаний российской вакцины от коронавируса совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Сообщалось, что вакцину испытывают на добровольцах.

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20
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