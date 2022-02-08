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Спецтема: Враг возле украинской границы

Российская угроза: Великобритания готова отправить истребители Typhoon

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Российская угроза: Великобритания готова отправить истребители Typhoon
Лондон рассматривает возможность задействовать истребители Typhoon Королевских ВВС.

Великобритания может отправить истребители Typhoon и корабли для защиты Юго-Восточной Европы.

Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, сообщили The Times.

Так объяснил угрозу нового витка агрессии Российской Федерации против Украины.

Лондон готовится усилить многонациональный батальон НАТО под британским командованием в Эстонии. Также – увеличить свой вклад в обучение Объединенных экспедиционных сил под командованием Великобритании, в которое входят подразделения из десяти скандинавских и североевропейских стран.

Если президент РФ Путин начнет дальнейшее вторжение в Украину, то "заставит этим Запад осуществить многое из того, чего он стремится предотвратить", заявил британский премьер.

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Из-за наращивания российских войск на границе с Украиной США, Франция, Италия и другие союзники развертывают силы на юго-восточном фланге НАТО, равно как Великобритания укрепляет северо-восток, отметил Джонсон.

Заявил, что наблюдается самое большое военное наращивание в Европе со времен холодной войны.

В то же время заявил, что кризис можно предотвратить дипломатически.

Борис Джонсонс был в Киеве 1 февраля. Возможное, новое вторжение РФ в Украину может стать катастрофой для России, сказал. Обсудил с Зеленским комплекс шагов по сдерживанию российского агрессора.

Украина, Великобритания и Польша создают альянс по безопасности.

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