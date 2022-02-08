Российская угроза: Великобритания готова отправить истребители Typhoon

Великобритания может отправить истребители Typhoon и корабли для защиты Юго-Восточной Европы.
Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, сообщили The Times.
Так объяснил угрозу нового витка агрессии Российской Федерации против Украины.
Лондон готовится усилить многонациональный батальон НАТО под британским командованием в Эстонии. Также – увеличить свой вклад в обучение Объединенных экспедиционных сил под командованием Великобритании, в которое входят подразделения из десяти скандинавских и североевропейских стран.
Если президент РФ Путин начнет дальнейшее вторжение в Украину, то "заставит этим Запад осуществить многое из того, чего он стремится предотвратить", заявил британский премьер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
Из-за наращивания российских войск на границе с Украиной США, Франция, Италия и другие союзники развертывают силы на юго-восточном фланге НАТО, равно как Великобритания укрепляет северо-восток, отметил Джонсон.
Заявил, что наблюдается самое большое военное наращивание в Европе со времен холодной войны.
В то же время заявил, что кризис можно предотвратить дипломатически.
Борис Джонсонс был в Киеве 1 февраля. Возможное, новое вторжение РФ в Украину может стать катастрофой для России, сказал. Обсудил с Зеленским комплекс шагов по сдерживанию российского агрессора.
Украина, Великобритания и Польша создают альянс по безопасности.
Комментарии