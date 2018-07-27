Российская шпионка Бутина имела связь с потомком Рокфеллера

68-летний Джордж О'Нил-младший помогал налаживать связи между Россией и американскими политиками. Фото: Meduza

Российская шпионка Мария Бутина имела связи с потомком миллиардера Ротшильда Рокфеллера 68-летним Джорджем О'Нилом-младшим.

О'Нил был одним из богачей, через которые Бутина пыталась создать канал связи между Кремлем и Белым домом, пишет Bloomberg.

Богач помогал в организации "дружественных обедов" для представителей США и России в прошлом и позапрошлом году. Бутина говорила О'Нилу, что ее руководство в восторге от того, что он делает для восстановления отношений между странами. Позже сообщила, что представитель Кремля одобрил формирование "канала связи". Российским куратором шпионки считают Александра Торшина - одного из руководителей Центробанка Росиии.

"Все, что нам нужно, - это "да" со стороны Путина. Остальное проще", - писала Бутина.

В сентябре 2016-го обращалась с помощью организовать очередную встречу. До выборов два месяца и время создавать для нового президента команду советников по вопросам отношений с Россией, сказала. Также О'Нил способствовал встречи американских и российских представителей на Национальном молитвенном завтраке - мероприятии с участием политиков из разных стран мира и президента США Дональда Трампа.

"Наша делегация не может перестать болтать о вашем прекрасном обеде. Мой глубоко уважаемый президент получил "сообщение" об инициативах вашей группы и о вашем конструктивном и хорошем внимании к русским", - написала Бутина. В следующем году он также организовывал обед для российской делегации.

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Свои связи с Россией потомок Рокфеллера не скрывал. Признавался, что организовывал встречу некоторых бывших и нынешних российских чиновников с рядом известных республиканцев, консерваторов и журналистов.

"Я обеспокоен растущей воинственностью в американо-российских отношениях. Но тогда я был обеспокоен воинственностью американской внешней политики в целом", - написал в колонке The American Conservative. The Wall Street Journal пишет, что он основал группу для лоббирования реалистичной и сдержанной внешней политики.

Джордж О'Нил-младший - правнук одного из основателей фонда Рокфеллера, Джона Рокфеллера-младшего. Он занимается скульптурой. Входит в ряд американских консервативных организаций.

Рокфеллера в Минюсте США называют "американцем №2" в схеме Бутиной. "Американец № 1" - это 56-летний республиканец Пол Эриксон. Был любовником шпионки. Из-за него она пыталась познакомиться с влиятельными консервативными политиками.