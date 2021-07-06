Российская порнозвезда выпрыгнула с 22-го этажа: в ее руке нашли загадочную монету

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Российская порноактриса и модель 29-летняя Кристина Лисина выпрыгнула с 22-этажки на Невском просп. в Санкт-Петербурге. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

На камерах наблюдения было видно, как она заходит в жилой дом и держит в руках пачку чипсов.

Знакомым девушка рассказывала, что хочет завести семью и скучает по докарантинним путешествиям.

У модели был парень Рустам. Мужчина собирает средства на похороны возлюбленной.

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В недавнем интервью другой порноактрисе Лисина призналась, что играть в кино для взрослых было ее мечтой детства.

"Мысли о порно были у меня уже с 13 лет, когда я впервые увидела запрещенные кадры. Посмотрела и подумала: вы все не так делаете. И потом прошло время, жизнь сама привела меня в эту индустрию. О чем мечтала - то и получила", - рассказывала Лисина.

На месте падения полиция нашла монету, спрятанную в руке женщины, с выгравированной надписью: "Ты всегда в моем сердце".

Канадская легкоатлетка 27-летняя Алиша Ньюман создала аккаунт на платформе для продажи интимного контента Onlyfans.