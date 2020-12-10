Российская молодежь не хочет видеть Путина президентом РФ - опрос

Опрос проводили в 137 населенных пунктах РФ. Фото: Reuters

Количество избирателей в возрасте от 18 до 24 лет, готовых проголосовать за Владимира Путина на выборах президента России, за год снизилось на 16%.

Доля лояльных к действующему президенту РФ молодых россиян составляет 20%, о чем свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".

У респондентов в возрасте 40-54 лет симпатии к Путину наоборот выросли с 31% до 39%.

Если бы выборы президента в России проходили в ближайшие выходные, то за действующего главу государства проголосовали бы 39% опрошенных. По результатам открытого вопроса, когда варианты ответов не предлагаются и люди сами называют фамилии политиков, Путину доверяют 32% граждан.

Опрос проводили в 137 населенных пунктах РФ от 19 до 26 ноября среди 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше.

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Государственная дума Российской Федерации 9 декабря приняла в 3-м чтении законопроект, который позволит президенту РФ Владимиру Путину получить "пожизненную неприкосновенность".