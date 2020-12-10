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четверг, 10 декабря 2020 10:12

Госдума РФ принимает законопроект о "пожизненной неприкосновенности" Путина

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Госдума РФ принимает законопроект о &quot;пожизненной неприкосновенности&quot; Путина
Путин создал законопроект про собственную неприкосновенность. Фото: Reuters

Государственная дума Российской Федерации 9 декабря приняла в 3-м чтении законопроект, который позволит президенту РФ Владимиру Путину получить "пожизненную неприкосновенность".

Об этом говорится на сайте Госдумы.

Решение поддержали 356 депутатов, против выступили 41.

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Если законопроект примут, то экс-президента нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности. Главу невозможно будет задерживать, арестовывать, подвергать обыску, допросу либо личному досмотру.

Такие условия распространятся на занимаемые бывшим президентом России жилые и служебные помещения. Также неприкосновенными станут автомобили, средства связи, документы и багаж, а также переписки.

Лишить таких гарантий экс-президента может только Совет Федерации РФ на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене. Обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды России.

Президент Владимир Зеленский 9 декабря 2019 впервые встретился с главой РФ Владимиром Путиным на "нормандском саммите" в Париже. И за это время официальному Киеву якобы удалось достичь результатов, которые раньше считались невозможными.

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