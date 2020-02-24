"Российская армия – вон": протест против президента Молдовы оказался под посольством РФ

Автор: newsmaker.md Десятки людей пришли с плакатами под стены посольства, выкрикивая: "Российская армия — вон!"

Организованный прорумынским блоком Unirea протест за отставку президента Молдовы Игоря Додона завершился акцией у стен посольства России в Молдове.

Члены блока и его сторонники несли в руках плакаты с надписями "Евразийский союз Додона", "Организованный голод", "Российская военная агрессия в Украине", "Депортации в Сибирь" и другими. Выкрикивали при этом: "Российская армия — вон!" сообщает NewsMaker.

Устроенная акция под посольством была по случаю празднования 23 февраля. Сам же протест за отставку президента Молдовы Игоря Додона и правительства Иона Кику начался 2 недели назад у памятника Штефану чел Маре в центре Кишинева.

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Президент Молдовы Игорь Додон готов предоставить широкую автономию непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Политическое урегулирование, по его словам, возможно только в результате переговоров, на которых стороны должны признать совместное будущее.