России может угрожать дефолт – аналитики

Санкции, которые могут привести к дефолту, ввели из-за нападения России на Украину. Фото: Pixabay.

Вероятность дефолта в России по отношению к своему государственному долгу в долларах и других международных рынках может быть из-за введенных против нее санкций.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на аналитиков JPMorgan.

В текущем месяце Россия должна выплатить государственные облигации на сумму более 700 миллионов долларов. Замораживание некоторых активов может повлиять на способность этих платежей.

"Санкции Соединенными Штатами против российских государственных учреждений, контрмеры в России по ограничению иностранных платежей и перебои в платежных цепях создают большие препятствия для России для осуществления платежей за рубежом", - отмечают JPMorgan.

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О росте риска дефолта сообщила и Capital Economics.

"Это повлияет в первую очередь для международных инвесторов – иностранцы владели 20 миллиардами долларов российского государственного долга, номинированного в долларах и рублях, в конце прошлого года", - отметили там.

Платежные карты, эмитированные банками Российской Федерации и Беларуси, не работают в Украине. Запрет вступил в силу с 1 марта. Отныне запрещается зачисление средств на счета клиентов – физических лиц по переводам, инициированным с использованием платежных карт банков РФ и Беларуси.