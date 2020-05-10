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воскресенье, 10 мая 2020 16:27

России грозят голодные бунты

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России грозят голодные бунты
Росіяни можуть вийти на масові протести. Фото: hi.dn.ua

Из-за падения уровня жизни на середину лета 2020 россияне начнут выходить на массовые протесты.

"Я думаю, что терпение у общества хватит еще на два месяца. Это абсолютно точно. А вот за два месяца люди начнут осознавать, что наступил предел. Российское терпение - очень важный фактор", - отметил руководитель "Левада-центра" Лев Гудков в интервью московскому деловом портала "Бизнес-онлайн".

По его словам, россияне будут выступать против карантинных мер, требовать финансовой поддержки от государства и большей экономической стабильности в целом.

"При отсутствии общенациональных лидеров протеста и сетевой организации в масштабах страны напряжение начнет расти, но не находить выхода. Конечно, до какой-то границы", - добавил исследователь.

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Гудков напомнил, что постепенно недовольство россиян карантинными мерами увеличивается, поскольку они теряют работу или сносят сокращение зарплат, а до 70% населения РФ вообще не имеет сбережений на случай кризиса.

"За месяц-полтора мы сможем увидеть конкретные формы протеста, выход людей на улице или другие эксцессы, связанные с вынужденной самоизоляцией", - считает социолог.

Уже более месяца в России действует так называемый режим нерабочих дней, во многих регионах введены карантинные меры. По состоянию на 10 апреля зарегистрировали почти 200 тыс больных.

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