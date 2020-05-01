В России - всплеск коронавируса

Общее количество инфицированных в РФ достигло 114 000, 1169 из которых умерли, более 13000 выздоровели. Фото: reuters

В России за сутки выявлено 7933 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Русская служба Радио Свобода со ссылкой на данные оперативного штаба.

Это - новый высокий суточный показатель заболеваемости в стране.

За минувшие сутки в России от COVID-19 умерли 96 человек.

Общее количество инфицированных достигло 114 000, 1169 из которых умерли, более 13000 выздоровели.

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Новые случаи заражения выявлены за последние сутки во всех регионах России, а также в аннексированных Крыму и Севастополе. Больше всего больных в Москве - более 3,5 тысячи.

Уже более месяца в России действует так называемый режим нерабочих дней, во многих регионах введены карантинные мероприятия.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавируса. Мишустин идет на самоизоляцию, он предложил назначить исполняющим обязанности премьера первого вице-премьера Андрея Белоусова.