В России - всплеск коронавируса

В России за сутки выявлено 7933 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Русская служба Радио Свобода со ссылкой на данные оперативного штаба.
Это - новый высокий суточный показатель заболеваемости в стране.
За минувшие сутки в России от COVID-19 умерли 96 человек.
Общее количество инфицированных достигло 114 000, 1169 из которых умерли, более 13000 выздоровели.
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Новые случаи заражения выявлены за последние сутки во всех регионах России, а также в аннексированных Крыму и Севастополе. Больше всего больных в Москве - более 3,5 тысячи.
Уже более месяца в России действует так называемый режим нерабочих дней, во многих регионах введены карантинные мероприятия.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавируса. Мишустин идет на самоизоляцию, он предложил назначить исполняющим обязанности премьера первого вице-премьера Андрея Белоусова.
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