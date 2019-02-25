Родители устроили самосуд над пятиклассником

В российском городе Большой Камень родители учеников устроили самосуд над 5-классником, который издевался над их детей. Фото - Униан

В российском городе Большой Камень родители учеников устроили самосуд над 5-классником, который издевался над их детьми.

Инцидент произошел 20 февраля. Перед этим мальчик избил в школе девочку, после чего она попала в больницу с подозрением на разрыв селезенки. Поскольку никакого наказания для драчуна не было, родители собрались в школе и повели мальчика к мужской туалет, где погрузили головой в унитаз, пишет местное издание Deita.ru.

Большинство школьников, по словам очевидцев, одобрили поступок родителей, поскольку этот пятиклассник оскорблял многих сообщает издание.

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После этого администрация школы вызвала полицию, "скорую" и следственный комитет.

Прокуратура возбудила уголовное дело за избиение 5-классника, один из родителей, принимавших участие в самосуде, был задержан, однако суд отказался помещать его под домашний арест. Родители пострадавших от драчуна детей подали встречные заявления в полицию, пишет РБК.

У пострадавшего мальчика сломаны челюсть, ребро и есть подозрение на сотрясение мозга, пишет Газета.ру.

Учительница физкультуры предложила 1-классникам поиграть в "день каннибала" и спровоцировала избиение ученика. Инцидент произошел в одной из школ города Химки, Россия.