Родители устроили фотосессию с ребенком-зомби: жуткие кадры

Накануне Хэллоуина люди часто переодеваются в жуткие костюмы и устраивают фотосессию.

Одна семья из города Юджин, что в американском штате Аригон, решила переодеть в зомби папу и 11-месячную дочь. С этого вышли довольно эффектные кадры, передает BoredPanda.

"Мы с мужем очень саркастические. Жизнь слишком коротка, чтобы воспринимать все очень серьезно", - отметила мать девочки Тиффани.

У пары трое детей. Кайден - 10 лет, Гибсону - 5, Оукли - 11 месяцев. По словам Тиффани, вся семья любит смотреть хоррор-фильмы.

"Я не очень хотела, чтобы дети смотрели фильмы ужасов, потому что испугаются. Но это не так. Они смеются над глупыми реквизитами, гримом и костюмами", - добавила она.

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Тиффани считает, что эта фотосессии в будущем будет отличным воспоминанием о детстве для Оукли.

"Когда дочь станет старше, ей понравится, что она и ее отец сделали это вместе с помощью семьи. Некоторые семьи любят Хэллоуин и зомби, Майкла Майерса, Фредди, Чаки - это страшно весело. Мы устраивали ночные сеансы фильмов ужасов на Хэллоуин со своими дочерьми, и им это нравилось. Мы до сих пор говорим и смеемся с этого спустя столько лет", - отметила она.

В Киеве прошел парад зомби Zombie Walk в честь Хэллоуина. На мероприятие собрались десятки людей, которые были переодеты и загримированы в различных монстров, причудливых созданий или хоррор-героев.