Родители оставили подростка на безлюдном острове

Подросток, которого для урока бросили на безлюдном острове / China Press

В Китае родители выбросили проблемного подростка на безлюдный остров, чтобы преподать урок.

Рыбаки заметили в море 13-летнюю девочку, которая сказала, что родители оставили ее здесь, чтобы она могла узнать о трудностях и преодолеть невзгоды. Об этом пишет Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исчез и нашелся без сознания в море: расследуют смерть 17-летнего отдыхающего

Подросток находилась на острове в 1 км от города Рушан. Ей оставили из провизии только воду и печенье. Родители объяснили поступок тем, что хотели избавить ее от бунтарских настроений и реализовать потенциал. Это произошло из-за того, что она пренебрегла школой, чтобы бездельничать в спальне весь день.

Девочка и нанятый родителями специалист по выживанию стали первыми посетителями острова за многие годы, поскольку там нет электричества и питьевой воды.

Через два дня на девочку обратили внимание проплывающие мимо рыбаки, которые позвонили в полицию. Когда на берегу появились офицеры, ребенок в слезах кинулся к ним, сетуя на безжалостных родителей.

"У меня только вода и печенье. Я не могла разжечь огонь. Пожалуйста, отвезите меня на берег", - сказала она полицейским.

Затем полиция приказала родителям забрать ее с острова и отвезти домой в город Чэнду. Несмотря на вмешательство властей, отец девочки приветствовал урок как успех в ее образовании. Он утверждает, что дочь стала более зрелой и уверенной в себе, объяснив свою точку зрения рыбакам и полиции.

В Киеве 5 июля на вершине Пешеходного моста подросток катался на самокате. На кадрах видно, что пока один юноша катается по балке вершины моста, другой снимает его на видео.