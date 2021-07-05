Экстремал с самокатом взобрался на вершину моста для "покатушек": видео

Двое парней затащили на вершину моста самокаты. Фото: скриншот с видео

В Киеве на вершине Пешеходного моста подросток катался на самокате.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Facebook.

"И стоит ли снятый видос такого риска?", - говорится в посте.

На кадрах видно, что пока один юноша катается по балке вершины моста, другой снимает его на видео.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

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В Киеве установили максимальную скорость для пользователей электросамокатов - 20 км/ч. Новая скорость урегулирована подписанным меморандумом о сотрудничестве власти столицы с представителями всех семи компаний, предоставляющих услуги проката электросамокатов. Также пользователей всех прокатных самокатов застрахуют.