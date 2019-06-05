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четверг, 06 июня 2019 02:24

Різнокольорові мечеті та галасливі базари: показали мирне життя Афганістану
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Тийс Бруккамп сделал удивительные фото Афганистана
Фото: thijsbroekkamp.com
Тийс Бруккамп сделал удивительные фото Афганистана
Тийс Бруккамп сделал удивительные фото Афганистана
Тийс Бруккамп сделал удивительные фото Афганистана
Тийс Бруккамп сделал удивительные фото Афганистана

Тийс Бруккамп показал яркий фотопроект о жизни афганцев. Его сделал, когда путешествовал по странам Центральной Азии.

Целью мужчины было показать, как на самом деле выглядят исламские государства, рассказать особенности людей, религии, культуры, пишет boredpanda.com.

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"Эта тема становится все более актуальной, ведь в мире продолжают процветать ксенофобия и исламофобия. Находясь там, постоянно удивлялся невероятному гостеприимству местных жителей. Надеюсь мои фото изменят отношение многих людей к этим странам", - говорит Тийс Бруккамп.

Итальянский фотограф Лоренцо Тугноли получил Пулитцеровскую премию в номинации "Художественная фотография" за серию фото о войне в Йемене. Фото были сделаны для The Washington Post.

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Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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