Різнокольорові мечеті та галасливі базари: показали мирне життя Афганістану

Фото: thijsbroekkamp.com

Тийс Бруккамп показал яркий фотопроект о жизни афганцев. Его сделал, когда путешествовал по странам Центральной Азии.

Целью мужчины было показать, как на самом деле выглядят исламские государства, рассказать особенности людей, религии, культуры, пишет boredpanda.com.

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"Эта тема становится все более актуальной, ведь в мире продолжают процветать ксенофобия и исламофобия. Находясь там, постоянно удивлялся невероятному гостеприимству местных жителей. Надеюсь мои фото изменят отношение многих людей к этим странам", - говорит Тийс Бруккамп.

Итальянский фотограф Лоренцо Тугноли получил Пулитцеровскую премию в номинации "Художественная фотография" за серию фото о войне в Йемене. Фото были сделаны для The Washington Post.