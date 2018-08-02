Рис против ВИЧ - ученые изобрели новый способ борьбы с вирусом

Международная группа исследователей изобрела новый способ борьбы с пандемией ВИЧ - генетически модифицированный рис.

Ученые из США, Великобритании и Испании разработали новый штамм рисовой культуры, который сможет управлять симптомами ВИЧ. Рис нужен, прежде всего, в странах, где традиционные лекарства труднодоступны, пишет IFLScience.

Автор: iflscience Ученые изобрели рис, который будет нейтрализовать ВИЧ

Новые семена ГМО риса будут производить 3 белки. Один из них не позволит вирусу атаковать здоровые клетки и будет нейтрализовать ВИЧ. Рис можно будет измельчить, сделать из него пасту и использовать для местного лечения.

Такие лекарства будут дешевыми и сделать их можно будет на месте, не обращаясь в больницу. Зерновые - один из наиболее подходящих материалов для производства лекарств, объясняют исследователи.

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Прежде чем распространять лекарства, ученым нужно будет убедить людей, что ГМО рис не имеет никаких побочных эффектов. Во многих странах существуют также нормативные ограничения, которые придется обходить.

"Эта новаторская стратегия - единственный реальный способов производства дешевых бактерицидных средств для стран, которым больше всего нужны средства профилактики ВИЧ", - говорят ученые.

Автор: iflscience В Африке проживают 25,7 млн ВИЧ-инфицированных

Сегодня ученые разрабатывают новейшие препараты, вагинальные имплантаты и экспериментальные вакцины для профилактики и борьбы с вирусом. В 2019 году их начнут испытывать на людях.

По состоянию на 2018 год контролировать распространение вируса можно с помощью двух методов - сексуального санитарного просвещения и пероральных лекарств, говорят медики.

36,9 млн ВИЧ-инфицированных зарегистрировала Всемирная организация здравоохранения в 2017 году. Из них 25,7 млн проживают в Африке.

Африканские ученые создали мощную вакцину от ВИЧ. Группа ученых провела исследования экспериментальной вакцины Ad26.